Автоэксперт раскрыл суть новых поправок в ПДД

Сегодня, 17:58

С 1 июля в России вступили в силу поправки к правилам дорожного движения.

Автоэксперт Игорь Моржаретто прокомментировал вступление в силу новой редакции ПДД и раскрыл суть новых поправок. Изменения предусматривают введение нового знака «Зона с ограничением экологического класса механических транспортных средств». Этот знак ограничивает въезд для неэкологичного транспорта, то есть для машин с грязным выхлопом. Например, цифра "3" на знаке будет означать запрет для въезда на указанную территорию автомобилей классов "Евро-0", "Евро-1", "Евро-2".

Экологические классы автомобилей разделяют все существующие автомобили на разные категории. В зависимости от содержания вредных веществ в выхлопных газах автомобиля он причисляется к тому или иному классу.

К вредным испарениям относятся:

- СО – оксид углерода;

- NO – оксид азота;

- углеводороды;

- твердые вещества мелких фракций.

Пометка об экологическом классе ставится в ПТС автомобиля. Также информацию об экологическом стандарте конкретного автомобиля можно найти в специальной базе.

Эксперт отметил, что прямо сейчас для автовладельцев ничего не изменится. Еще нет ГОСТов на новые знаки. То есть начнут применять нововведения не ранее, чем через несколько месяцев.

Изменения в ПДД являются инициативой Минтранса. Эти поправки были разработаны министерством еще в 2014 году. Аргументацией является применение ограничений в районах с плохой экологической обстановкой. Правом вводить ограничения будут обладать региональные власти.

Экологические нормы, конечно, дело прогрессивное и нужное, но в этом случае ограничения могут коснуться огромной массы автовладельцев, которые ездят на старых, неэкологичных машинах не по злому умыслу, а из-за отсутствия возможности купить новую машину. Поэтому надо осторожно подойти к применению этих ограничений.