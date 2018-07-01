Московский метрополитен изменил режим работы из-за матча ЧМ-2018 Россия – Испания

Сегодня, 14:48

После завершения встречи станции возле стадиона будут работать только на вход.

Московский метрополитен изменил режим работы сегодня, 1 июля. Всему виной ожидающийся большой ажиотаж в связи с матчем 1/8 финала ЧМ-2018 Россия – Испания. Станции, находящиеся в непосредственной близости со стадионом «Лужники», будут работать только на выход в период до начала поединка.

После завершения встречи здесь же будет наблюдаться обратная тенденция – все вестибюли примут новых пассажиров, но выйти здесь из метро не получится. Стоит отметить, что это касается не только подземки, но и МЦК. Отмечается, что ограничения введут в период с 18:30 до 21:00. По его завершении станции продолжат работу в штатном режиме. Напомним, что матч ЧМ-2018 между сборными России и Испании начнётся 1 июля в 17:00. Подвоз болельщиков от аэропорта к метро будет дополнительно осуществляться на бесплатной основе посредством специальных автобусов, помеченных литеров «S».

Ранее мы писали, что футбольный фанат-медведь спрогнозировал итоги матча Испания – Россия. Прогноз живого символа страны-хозяйки мундиаля удивил многих болельщиков.