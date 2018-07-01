Пассажирские Boeing получат гиперзвуковую скорость

Сегодня, 13:06

На рынках авиаперевозок продолжает сохраняться острейшая конкуренция. Компании постоянно заняты разработкой перспективных моделей своих лайнеров.

Концерн Boeing сообщил, что его пассажирские лайнеры получат гиперзвуковую скорость. Такие сведения содержит сайт компании. Согласно размещённой там информации, первый рейс подобного самолёта может состояться лет через 20 – 30. В то же время, концептуальные наработки уже есть.

Лайнер получит носовую форму, напоминающую иголку. Фюзеляж станет обтекаемым. Таким образом инженеры Boeing надеются избежать излишнего сопротивления воздуха. У нового самолёта в хвостовой части будут две заострённые балки и два киля, отклонённых друг от друга. Иллюминаторы располагаются ближе к носовой части авиалайнера.

Вопросами, связанными с гиперзвуковыми полётами, Boeing занимается уже 60 лет. Наработанные корпорацией материалы могут использоваться и в военных целях.

Предполагается, что самолёты, получившие гиперзвуковую скорость, смогут брать на борт небольшое количество пассажиров. 30 человек или немногим больше. Они смогут долететь из Нью-Йорка в Лондон за два часа, а до Токио – за три.

Сообщается, что скорость нового Boeing станет выше 6 тыс. км/час. Таким образом, она превысит скорость звука в 5 раз. Сверхзвуковой пассажирский Concorde превышал скорость звука лишь в два раза.