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В Ростовской области грузовые машины ездят в объезд из-за ремонта дороги

Сегодня, 21:26

С пятницы, 29 июня, на трассе возле города Шахты начали чинить путепровод. Скорее всего, поломка серьезная – до этого местные власти решили прекратить на время ЧМ-2018 любые ремонты.

В Ростовской области грузовые машины с сегодняшнего дня ездят в объезд из-за ремонта дороги на 1004 километре трассы М-4 «Дон». Все фуры на Москву ездят через Новошахтинск, а на Ростов – по встречной полосе.

Вечером пятницы не было пробки - движение оставалось спокойным. Но на утро машины выстроились в огромный ряд, за чем и последовало решение открыть временную объездную дорогу для фур, а легковым автомобилям с автобусами разрешить передвигаться двумя полосами – что на Москву, что на Ростов.

Ремонт занял путепровод протяженностью в 1200 метров, однако ремонтники пообещали уже вечером 30 июня ввести в эксплуатацию починенную дорогу.

Два поста ДПС дежурят сейчас на трассе М-4.

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