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Трасса М-7 стоит в многокилометровой пробке в Нижегородской области

Сегодня, 20:35

Проблемы коснулись Кстовского района с 442 по 446 км, об этом сообщают сотрудники дорожного управления по региону. Затор связан с высоким автомобильным трафиком на данном отрезке дорожного полотна.

Трасса М-7 стоит в многокилометровой пробке в Нижегородской области, движение транспортных средств сильно затруднено, однако Росавтодор призывает автомобилистов быть максимально осторожными и внимательными. Во время подобных ситуаций нередко происходят дорожно-транспортные происшествия и другие недоразумения.

Представители ФКУ «Упрдор Москва — Нижний Новгород» отмечают, что водителям необходимо прислушиваться к советам и не пропускать оперативную информацию, которую предоставляют специалисты в подобных случаях.

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