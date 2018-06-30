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Uber: Услуги таксистов с плохим рейтингом не станут дешевле

Сегодня, 19:08

Новый тариф скоро появится, но не будет связан с завышением требований к водителям.

Распространённая в СМИ информация о якобы тестировании Uber в России предложения, по условиям которого водители с низким рейтингом смогут работать с агрегатором по завышенной комиссии, но их услуги при этом будут оцениваться ниже рыночных, не подтвердилась. В компании опровергли сообщения о том, что поездки у таксистов с плохим рейтингом станут дешевле.

В Uber при этом подтвердили, что действительно тестируют новый тариф START, стоимость которого будет на 20% ниже, чем uberX, однако требования к водителям останутся прежними. Изменится лишь категория автомобилей. Это будут модели демократичных марок. В целом же данный тариф ориентирован на категорию клиентов, для которых первоочередная цель - попасть из точки А в точку В.

Ранее мы писали, что Uber заблокировал таксиста, которого обвиняют в попытке изнасилования. В компании заявили, что приостановили сотрудничество с данным водителем до окончания разбирательства по данной ситуации.

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