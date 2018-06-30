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Трамвай в Ницце заряжается на остановке за 20 секунд

Сегодня, 18:39

Проект разработала компания Alstom. Обошелся им транспорт нового поколения в сумму более 721 миллиона евро.

Трамвай в Ницце, который соединяет аэропорт и порт, заряжается за 20 секунд прямо на остановке. Все благодаря технологии SRS – системе статичной перезарядки по земле.

Энергию транспорт будет получать от солнца, что означает его безопасность для природы. Так, он сможет ее накопить и получить подзарядку, когда остановится.

Сейчас трамвай ездит лишь на дистанцию 7 км, в будущем планируется увеличить до 11,3 километра. Также проезд по новому маршруту пока бесплатный, но до 2 сентября.

В России самым «трамвайным» городом является Санкт-Петербург.

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