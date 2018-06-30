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Сергей Собянин утвердил проект планировки участка Кожуховской линии метро

Сегодня, 13:46

О решении мэра Москвы стало известно из его портала и правительственного портала Москвы.

Сергей Собянин утвердил проект планировки участка Кожуховской линии метро из Некрасовки, согласно которому данный участок будет пересекать Казанское МЖД и выйдет по Выхино-Жулебино до самого пересечения с МКАД. Как стало известно из предоставленной информации на сайте портала, указанный участок будет 7,3 км протяженностью.

Станция имеет рабочее название "Кожуховская", но данное наименование уже занято одной из станций. Для того, чтобы не было путаницы, москвичам было предложено переименовать ветку, выбрав для нее подходящее название.

70% проголосовавших сошлись на мнении, что название "Некрасовская" будет звучать более гармонично, чем все остальные. При окончании проекта розовая ветка будет 15 км длиной и на ней расположатся 8 станций.

Станции "Некрасовка", "Лухмановская","Косино", "Улица Дмитриевского" откроют уже в этом году, а присоединение к Большой кольцевой линии совпадает с окончанием строительства – в 2019 году.

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