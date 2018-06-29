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В Астрахани водителя арестовали за перегрузку автобуса

Сегодня, 12:39

В городе прошла проверка, в ходе которой было обнаружено, что некоторые водители пренебрегают правилами перевозки пассажиров. По итогам проверки было возбуждено 3 уголовных дела.

Водителя маршрута №93 арестовали из-за перегрузки автобуса. Стало известно, что мужчина соревновался с другими водителями, кто из них перевезет больше пассажиров в машине. Однако некоторые пожаловались в службы на то, что водитель пренебрегает правилами перевозки пассажиров. Всего было найдено около четырех тысяч нарушений при транспортировки пассажиров, 514 из которых превышение скорости, а 176 - вождение неисправного автобуса. Инспекторы возбудили несколько уголовных дел, водителям грозит административный штраф и лишение лицензии.

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