В Астрахани водителя арестовали за перегрузку автобуса

Сегодня, 12:39

В городе прошла проверка, в ходе которой было обнаружено, что некоторые водители пренебрегают правилами перевозки пассажиров. По итогам проверки было возбуждено 3 уголовных дела.

Водителя маршрута №93 арестовали из-за перегрузки автобуса. Стало известно, что мужчина соревновался с другими водителями, кто из них перевезет больше пассажиров в машине. Однако некоторые пожаловались в службы на то, что водитель пренебрегает правилами перевозки пассажиров. Всего было найдено около четырех тысяч нарушений при транспортировки пассажиров, 514 из которых превышение скорости, а 176 - вождение неисправного автобуса. Инспекторы возбудили несколько уголовных дел, водителям грозит административный штраф и лишение лицензии.