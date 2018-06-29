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Мобильное приложение ТК «Байкал Сервис» усовершенствовали

Сегодня, 02:30

В AppStore или Play Маркет можно оценить обновление на платформах Android и iOS.

Мобильное приложение ТК «Байкал Сервис» усовершенствовали. Новинка позволит клиентам транспортной компании использовать ряд опций. Больше опций и более удобный внешний вид облегчат работу партнеров, используя мобильные телефоны.

«Сейчас, к примеру, с его помощью можно легко оформить заявку на забор и доставку груза до адреса. Клиенты уже успели оценить новые возможности по достоинству», - рассказали в ТК «Байкал Сервис».

В помощь клиентам теперь поступила возможность оформления заявки, отслеживания грузов, ведение нескольких квитанций одновременно. В ТК «Байкал Сервис» также отмечают, что клиентский мобильный сервис постоянно развивается. В будущем можно будет сохранять шаблоны заявок, корректировать уже созданные запросы. Пользователи сервиса успели прокомментировать обновления. По словам людей, новинка очень облегчила использование опций компании. Конкуренты пока не могут дать такого же ответа ТК «Байкал Сервис» в вопросе удобства обслуживая клиентов.

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