РЖД планируют уволить 28 тысяч работников

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Процесс массового сокращения будет растянут во времени до 2025 года. По мнению аналитиков, внедрение новых технологий предопределит очередной коллапс на рынке труда.

РЖД планируют уволить 28 тысяч своих работников, что составляет около пяти процентов от общего количества сотрудников, занятых в многочисленных подразделениях компании-монополиста. Как сообщают в железнодорожной компании, процесс произойдет безболезненно. Эволюционный путь предусматривает постепенный отказ от некоторых вакансий, которые могут быть оптимизированы. Современные методы логистики позволяют высвободить значительное количество людских ресурсов.

По словам руководителей РЖД, компания по-прежнему будет заинтересована в наборе квалифицированных машинистов подвижных составов, работников диспетчерских служб, путевых рабочих. Кроме того, появятся новые специальности, например, операторы беспилотных летательных аппаратов, системные диагностики путей и, конечно же специалисты в области робототехники и кибербезопасности.