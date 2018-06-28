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В Подмосковье обновят около 50 школьных автобусов

Сегодня, 15:52

С начала следующего месяца будет запрещена перевозка детей на автобусах, которым больше десяти лет.

Из областного бюджета Москвы каждый год выделяются средства для приобретения школьных автобусов в селах. Губернатор постоянно держит под контролем вопрос безопасности доставки учеников школ на места, а также следит за обновлением транспортных средств.

Стало известно, что в Подмосковье обновят около 50 школьных автобусов в двадцати шести сельских местностях. На замену старых транспортных средств было выделено порядка 67,2 миллиона рублей. Данные изменения подкреплены постановлением, которое запрещает использовать для транспортировки детей автобусы, которым больше десяти лет.

Отметим, за два прошлых года автобусный парк был пополнен 66-ю единицами транспорта.

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