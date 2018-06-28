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Мусоровоз заставил улыбнуться водителей в пробке Воронежа

Сегодня, 08:05

Автолюбители улыбались, увидев позитивный мусоровоз на дороге. Жителям города удалось сфотографировать рабочую машину.

Огромный мусоровоз заставил улыбнуться воронежских водителей в длинной пробке. Кто-то нарисовал на пыльной рабочей машине смайлик и слово «улыбнись».

Мусоровоз и правда принес водителям Воронежа много позитивных эмоций. Все, кто полз за оранжевым позитивным мусоровозом, фотографировали машину на телефон. «Улыбайся, и не врежься в мусоровоз», - прокомментировали воронежцы появление позитивного транспорта на дороге.

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