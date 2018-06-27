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Идея закона состоит в предоставлении безопасности водителю, вышедшему на проезжую часть, когда его остановили.

Верховный суд России удовлетворил закон ПДД, в котором водителей заставят надевать светоотражающие жилеты в позднее время суток. На что решил подать иск правозащитник Лев Воропаев. Мужчина заявил, что закон противоречив, ведь водители вне машины – пешеходы. А пешеходов никто не принуждает их одевать.

Однако на следующее заседание мужчина не пришел, поэтому его и отклонили. Представитель из прокуратуры попросил судью оставить «необоснованный» иск.

Правительство же уверяет, это необходимо для безопасности водителей на дороге, когда того остановили ГАИ в темное время суток.