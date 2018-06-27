В «Платон» зарегистрирован миллионный большегруз

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На дорогах РФ появляется всё большее количество фур. Они принадлежат не только отечественным, но и иностранным грузоперевозчикам.

В госсистеме «Платон» зарегистрирован уже миллионный большегруз. Сведения предоставлены пресс-службой Минтранспорта.

Согласно полученной информации, владельцем фуры является перевозчик из Подмосковья. В связи с этим событием, ему при регистрации помимо памятных подарков вручили и сертификат, согласно которому он получит уникальное цифровое бортовое оборудование.

Новое оборудование позволяет в онлайн-режиме получить информацию о том, как себя «чувствуют» все узлы машины. Помимо того, оно будет подавать сигналы о попытках несанкционированного доступа в кабину или кузов. Таким образом, безопасность движения и сохранность груза существенно увеличивается.

С момента того, как «Платон» начал функционировать, грузоперевозчики перечислили в бюджет около 50 млрд рублей. Это возмещение вреда, который наносит большегруз дорожному покрытию.

Эти средства направлены на проведение неотложного ремонта 2 тысяч километров автодорог. Помимо того, было построено 7 новых мостов, а 24 аварийных – реконструированы.

Распределение средств, полученных с помощью «Платон», будет совершенствоваться. В дальнейшем станут учитываться мнения грузоперевозчиков.

Для этого разработан специальный сайт, где они могут оставлять сведения о самых «убитых» дорогах.