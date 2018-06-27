«Мост глупости»: В Москве нашли «убийцу Газелей»

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Он получил известность из-за целого ряда однотипный ДТП с участием застрявших автомобилей.

Новый «Мост глупости» в Москве стал аналогом петербургского моста. «Убийцу Газелей» нашли на улице Складочная. По мосту проходят железнодорожные пути. Его высота составляет ровно 2,2 метра. Это примерно на полтора метра ниже «Газели» с тентом.

Чтобы не было аварий, возле московского моста установили ярко окрашенную трубу, которая предназначена для предупреждения о потенциальном ДТП. Однако мало кто обращает на неё внимание.

Пользователи социальных сетей уже успели назвать мост «московским братишкой» такого же опасного моста в Петербурге, который, кстати, поймал уже 150-ю жертву.