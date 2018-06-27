Назван самый популярный вид городского транспорта Москвы для болельщиков ЧМ-2018

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Более 1,5 млн приезжих фанатов оценили все виды транспорта в России.

С 14 июня по сегодняшний день Российскую Федерацию успели посетить около 1,5 млн болельщиков. Гости смогли оценить сервис в гостиницах и отелях, отведать русскую кухню и побывать в бане. Не лишним оказалось знакомство с местными жителями и обмен телефонами и адресами. Мужчины пристально следили за русскими красавицами, которые отличаются от всех женщин мира красотой и пышностью души. Не обошлось и без определения рейтингов связанных с разными сферами, которые столкнулись с обслуживанием болельщиков ЧМ-2018.

Некоторые гости признаются в любви к России, а журналисты инспектируют отношение русских к иностранцам. В итоге оказалось, что представители СМИ удивлены теплым приемом болельщиков. Также названо любимое мороженое иностранных болельщиков ЧМ-2018. Со дня начала мундиаля московским метрополитеном воспользовались 82,4 млн пассажиров, что свидетельствует о высокой востребованности этого вида транспорта в столице. Руководитель департамента транспорта Москвы Максим Ликсутов подчеркнул, что это самый популярный вид городского транспорта для болельщиков ЧМ-2018. Такой факт назван «ожидаемым», поскольку качество оказания услуг в метро Москвы соответствует мировым нормам и стандартам.