ГГС создаст грузовой самолёт Sukhoi Superjet 100

Сегодня, 07:56

Новинка будет производиться с большим использованием именно российских комплектующих. Первый запуск состоится уже в 2021 году.

ГГС (Гражданский самолёты Сухого) кроме грузовой модификации предусмотрено и увеличение вместимости до 110 кресел, увеличение дальности полёта бизнес-версии, а также расширение условий использования при температуре на аэродроме до 50 градусов тепла.

Новый самолёт с более меньшей вместимости в 76-88 кресел будут использовать крыло увеличенной длинны.

ГГС также создаст новую версию Sukhoi Superjet 100 на 100-75 мест. Для этого судна будут использовать большую часть деталей, сделанных в РФ. В ЦАГИ посчитали, что самолёт могут впервые запустить уже в 2021 году.

В будущем Sukhoi Superjet 100 могут покупать компания S7, Минобороны РФ и СЛО «Россия».