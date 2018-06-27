Сегодня, 07:35

В регионах продолжают заботу о людях, чьи возможности ограничены. На это выделяются значительные средства.

В Воронеже тротуары и пешеходные переходы адаптируют для инвалидов, чтобы тем было легче передвигаться. Финансирование будут осуществлять федеральный и региональный бюджеты.

Общая сумма средств, которые потратят на эти нужды в Воронеже, составит 2,7 млн рублей. В том числе за счёт области – 1,88 млн.

Проект назван «Доступная среда». После его реализации, инвалидам-колясочникам и людям со слабым зрением и слухом станет легче передвигаться по городу. В целом на эту программу затраты за 2018 год составят около 35 млн рублей.