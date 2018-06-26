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Внезапное срабатывание подушек безопасности в спорткар Camaro ZL1 мешает гонкам

Сегодня, 19:01

Обладатели спортивных автомобилей Chevrolet Camaro ZL1 все чаще выражают свое недовольство самопроизвольным срабатыванием подушек безопасности при резком увеличении нагрузки на авто.

В Сети появился видеоролик, в котором водитель, ведя съемку непосредственно из салона автомобиля, хотел запечатлеть скоростную езду на треке. В момент столкновения машины с ограждением в повороте произошло внезапное срабатывание боковой подушки безопасности. Само собой, это ошарашило пилота, а на его руке осталась рана от удара подушкой.

Как выяснилось, в компании General Motors давно знают об этой проблеме, но решать ее не собираются. Руководство компании заявило, что сенсоры в Camaro ZL1 имеют функцию предупредительного срабатывания, то есть они активируются в момент, когда авто может перевернуться. А жесткое вхождение в поворот со значительным креном датчики распознают именно, как возможность переворота.

По мнению руководителей General Motors выходит, что назначение спорткара не гонки по трекам, а в неспешное и безопасное движение.

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