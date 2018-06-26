Сегодня, 10:33

В России наступает «жаркая пора». При определённых температурах «большегрузы» могут существенно нарушить покрытие дорог.

Жара приведёт к закрытию КАД и федеральных трасс для грузовиков. Такой указ уже подписан.

Росавтодор его прокомментировал. Это ограничение направлено на то, чтобы защитить асфальтобетонные покрытия от возникновения колейности.

Ограничения станут действовать, когда температура днём станет превышать +32 градуса. Срок их действия – до 31 августа. Они станут распространяться на грузовые машины, чья нагрузка превышает значения, установленные нормативами.

Нагретые участки будут доступными для грузовиков лишь в период с 22-00 до 10-00.

Движение, помимо КАД, станет ограниченным на «России», «Скандинавии», «Коле», «Нарве», «Сортовале» и по петербургскому южному полукольцу.