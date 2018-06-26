Кадыров просит Путина построить в Грозный высокоскоростную магистраль

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Лидер Чечни отметил, что возвести дорогу можно от Краснодара к столице республики.

Рамзан Кадыров написал письмо Владимиру Путину, где просит построить в Грозный высокоскоростную магистраль. В обращении к президенту глава Чеченской республики предлагает расширить программу развития транспортной инфраструктуры южных регионов страны за счёт строительства Транскавказской высокоскоростной магистрали (ВСМ). Данный участок железной дороги должен соединить Краснодар и Грозный. Кадыров отметил, что лучше всего ВСМ начать строить с участка Ростов-на-Дону—Краснодар. После этого он хочет, чтобы РЖД соединило Краснодар и Грозный магистралью через Майкоп, Нальчик и Владикавказ. По данным СМИ, Путин уже получил данное письмо и поручил профильным министерствам изучить данное предложение. В ведомствах подтвердили, что получили от президента соответствующие поручения. По результатам рассмотрения предложения Кадырова они доложат Путину о возможности реализации данной идеи.

Ранее мы писали, что Кадыров предложил наградить Путина. Политик считает, что президент России достоин Нобелевской премией мира за тот вклад, который он внёс в развитие международной политики.