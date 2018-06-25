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В России может возрасти объём субсидирования авиаперевозок

Сегодня, 08:39

Стали известны направления, которых это может коснуться. Следовательно, полёты туда станут дешевле.

О том, что в России может возрасти объём субсидирования авиаперевозок, сообщил Евгений Дитрих. Он возглавляет Минтранспорта. Сумму предлагается увеличить на 700 млн рублей. В основном, это будет касаться маршрутов на Дальний Восток, Калининград и Симферополь. Ранее программы субсидирования полётов в этих направлениях функционировали отдельно. Это зачастую приводило к недоиспользованию средств.

Согласно новой инициативе, их предложено объединить с целью возможности перераспределения средств. На дальневосточное направление спрос существенно выше.

Приобретение льготных билетов возможно для тех граждан РФ, кому ещё нет 23 лет, а также для женщин, перешедших порог 55-летнего возраста и для мужчин, которым больше 60 лет.

Помимо того, действие льгот на авиабилеты распространяется на инвалидов и лиц, их сопровождающих.

При увеличении субсидирования на 700 млн рублей, его общий объём вырастет практически на 20%.

Если ранее при полётах на Дальний Восток субсидировалось только 26 маршрутов, то теперь их количество возросло до 73.

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