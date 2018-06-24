Лоукостер «Победа» вернется в Киров до составления зимнего расписания

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Как стало известно, одна из дочерних компаний «Аэрофлота» намерена вернуться в аэропорт «Победилово» еще до составления расписания полетов на зимний период. Достичь соглашения о возобновлении работы удалось из-за удешевления предлагаемых авиаперевозчиком услуг.

В январе прошлого года бюджетная авиакомпания «Победа» завершила работу с Кировским аэропортом «Победилово» по инициативе местного правительства. Сначала власти региона объяснили свой отказ лоукостеру от сотрудничества появлением нового дешевого перевозчика. Однако, пришедшие на смену «Саратовские авиалинии» стоимостные ожидания не оправдали, а нарушения техники безопасности и ненадлежащие обслуживание самолетов привело к трагедии в Подмосковье.