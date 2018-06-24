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Рейс из Антальи в Воронеж прибудет позже на 4,5 часа

Сегодня, 18:15

Компания Atlasglobal сообщила о задержке авиарейса, который должен был вылететь из пункта отправления и прибыть к точке назначения в 16:00, но сделает это в 20:35. Также задержится и отправление обратного рейса. .

Рейс из Антальи в Воронеж прибудет позже на 4,5 часа, об этом стало известно накануне. Сотрудники аэропорта рассказали, что в Анталью из Воронежа указанный самолет отправится в 21:10 вместо 17:35, а остальные маршруты перемещаются в воздушном пространстве без изменений.

О причинах задержки рейса в компании Atlasglobal не рассказали, комментариев по этому поводу не давали и работники аэропорта.

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