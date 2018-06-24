Сегодня, 18:10

Авиакомпания «Нордавиа» переносит вылет на 21:30.

Рейс Петербург – Нарьян-Мар задерживается почти на 6 часов. Данные о смене времени вылета пассажиров появилась в Сети. Авиакомпания извинилась перед пассажирами за неудобства. Предварительно указав, что вылет произойдет в 21:30. Авиалайнер должен был вылететь из аэровокзала Пулково еще в 15:45. Кроме того, задержаны рейс в Мюнхен (должен был вылететь в 16:35) и в Кишинев (вылет по плану — в 16:40). Причиной массовых сбоев стали неполадки в системе бронирования билетов. К слову, в Мурманске люди не могут вылететь в Санкт-Петербург. В социальных сетях они указывают на неполадки и выплёскивают свой гнев и недовольство.

«Рейс должен был вылететь из Мурманска в 7:20. За пятнадцать минут до вылета нам сообщили, что рейс откладывается на 12:30. А в 12:30 рейс снова отложили на 13:50», - написали пассажиры.

Сейчас ответственные за сбой системы проводят быстрые ремонтные работы. А администрация аэровокзала активно старается поддержать застрявших пассажиров теплой едой и комфортными условиями ожидания. Пока жалоб официально принятых от недовольных клиентов не поступало, люди вошли в положение администрации и стараются как можно комфортнее устроится на период до вылета.