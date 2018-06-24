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В метро Москвы назвали самую популярную станцию среди иностранцев

Сегодня, 15:38

Всего в столичной подземке работают 70 станций с англоговорящими кассирами.

В метро Москвы определили станцию, где собирается больше всего иностранцев в период проведения ЧМ-2018. Как оказалось, таковой является «Площадь Революции». Самую популярную станцию посещают ежедневно тысячи иностранных болельщиков ЧМ-2018. Сотрудники Московского метрополитена определяли победителя по количеству обращений иностранных граждан в окна англоговорящих кассиров.

Как отметили в транспортном предприятии, в городе есть 70 станций метро, где действуют такие кассы. Они помечены стикерами We speak English. В администрации также подчеркнули, что большой популярностью среди иностранцев обладают ещё несколько станций, которые также назвали. Это «Лубянка», «Охотный Ряд», «Киевская», «Спортивная» и «Партизанская».

Ранее мы писали, что болельщики из Мексики и Германии устроили песенный батл в московском метро. «Полем битвы» стал станция «Спортивная». Состязание состоялось непосредственно перед матчем сборных двух стран на стадионе «Лужники», который, напомним, завершился сенсационной победой мексиканцев со счётом 0:1.

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