В туннеле под Ла-Маншем приостановили движение поездов Eurostar

Сегодня, 15:06

Движение железнодорожного пассажирского транспорта между Францией и Великобританией нарушено из-за отключения электричества.

Сегодня в туннеле под Ла-Маншем приостановили движение высокоскоростных пассажирских поездов компании Eurostar в направлениях по маршруту Франция-Великобритания. Временный перерыв в обе стороны вызван сбоем питания на французском терминале сервиса из-за аварии. Представители компании сообщили, что специалисты уже работают на месте происшествия, однако их попытки устранить поломку пока безуспешны. До ликвидации нарушения поезда из Брюсселя в Лондон и из Парижа в Лондон отменены.

Eurostar - компания, которая оказывает железнодорожные пассажирские перевозки в Европе. Их высокоскоростные поезда курсируют из британских Лондона и графства Кент в Париж и Лилль во Франции и Брюссель в Бельгии, а пролив Ла-Манш проезжают через Евротоннель.