Маршрутка из ада «маринует» пассажиров и колесит по Ростову

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Необычный фитнес-транспорт с горячими батареями замечен по маршруту №85 вчера.

Мало того, что жителей Ростова постоянно атакуют НЛО, теперь по городу колесит маршрутка из ада. Этот транспорт летом ездит по маршруту №85 и в буквальном смысле слова подогревает людей своим теплом. Парадокс в том, что водитель включил систему отопления и возил пассажиров в жару с горячими батареями. По Ростову такой случай разлетелся мгновенно, и к вечеру уже о «бане на колесах» знал весь город.

К слову, в Ростове местные жители продолжают жаловаться на маршрутки. Состояние транспорта на маршруте №163 повергло в шок людей. В салоне стоял сигаретный дым и запах чебуреков, а окна разбиты и заклеены полиэтиленом.