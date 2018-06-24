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Платов в Ростове-на-Дону принял президентский Boeing 747–400

Сегодня, 11:46

Авиалайнер президента ЮК приземлился в Донской столице впервые. Им прилетел сам Мун Чжэ Ин для того, чтобы поддержать сборную Южной Кореи по футболу.

Boeing 747–400 прилетел в аэропорт Платов в Ростов-на-Дону во время ЧМ-2018. Как сообщают представители аэропорта, такой визит в донском аэропорту впервые. Платов принял президентский авиалайнер, и это стало большой честью не только для аэропорта, но и для города в целом. Как стало известно, президент сразу после полета отправился на матч. Правда, его присутствие никак не помогло корейской сборной.

Этот авиалайнер является одним из самых больших самолетов, он способен принять на борт разу 450 пассажиров.

Всего в Ростове-на-Дону будет проведено 5 игр, из которых всего 1 матч плей-офф.

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