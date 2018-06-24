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Движение поездов на серой ветке метро Москвы экстренно приостановлено

Сегодня, 10:19

Причиной стало поведение одного из пассажиров.

Движение поездов на серой ветке метро Москвы экстренно приостановлено. Причиной стал инцидент с одним из пассажиров. Сообщается, что отсутствует движение от станции «Серпуховской» до «Южной». В пресс-службе предупредили, что пока работать метрополитен не может в полном объеме.

Очевидцы не могут разобраться в причинах случившегося и дают разные комментарии по поводу остановки поездов. Некоторые рассказывают, что мужчина в алкогольном опьянении вел себя грубо и опасно для своего здоровья. Другие же говорят, что человеку в возрасте стало плохо во время входа в салон поезда. Официальных комментариев пока не поступало.

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