В Москве возле центра «Сколково» появится транспортный узел

Сегодня, 17:22

Данная постройка на «Трехгорке» должна будет улучшить транспортное обеспечение района.

Марат Хуснуллин рассказал СМИ, что возле центра «Сколково» появится новый транспортный узел. Он будет на базе Ж/Д станции «Трехгорка».

По словам Хуснуллина, транспортный узел нацелен, чтобы улучшить обеспечение транспортом «Сколково». Чиновники собираются в рамках строительства провести реконструкцию части железнодорожных путей на белорусском направлении. Что касается старой платформы, то на её базе возведут новый узел.

Заммэра отмечает, что постройка будет призвана объединить пассажиропоток с Ж/Д и наземного московского городского транспорта. Указанный участок возле центра в будущем начнёт работать как наземное городское метро.