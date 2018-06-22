В Сеть «слили» первое официальное фото бронированного седана Aurus Senat

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«Гражданская» версия премиального автомобиля ожидается к выпуску позднее, но уже сейчас публика может ознакомиться с транспортом для политической элиты. Вместе с тем ожидается выпуск других видов автомобилей и мотоцикла для сопровождения «Кортежа».

В Сеть накануне «слили» первое официально фото бронированного седана Aurus Senat, который получил аналогичное название, принадлежащее президентскому лимузину, появившемуся на инаугурации президента. Располагается такое авто в гараже особого назначения Федеральной службы охраны, такие меры являются обязательными.

К серии относятся и такие автомобили, как минивэн «Арсенал», кроссовер «Комендант» (появится в следующем году), а также «народный» внедорожник, выпущенный для широкого внедрения общественности. Как сообщают создатели серии, стоимость таких автомобилей будет начинаться от 6-7 миллионов рублей.