Ростовчане недоумевают от «колоритного» автобуса мексиканских болельщиков

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Жители города все чаще видят яркий автобус, на котором мексиканские болельщики путешествуют по городам России. Все горожане задаются лишь одним вопросом.

В Ростов пару дней назад прибыл «колоритный как в сериалах» автобус мексиканских болельщиков. Он, как и полагается, разрисован пестрыми изображениями, характерными для культуры Мексики: сомбреро, атрибутика с традиционного праздника – Дня мертвых и, конечно же, флаг страны.

Ростовчане в восторге от такого яркого транспорта на улицах города и даже начали шутить, что в автобусе однозначно наливают текилу и закусывают тако. Однако жители города еще и недоумевают, задаваясь одним и тем же вопросом, как же этот автобус попал на территорию страны, ведь проехать несколько километров по океану он никак не мог.

Развеял недоумения ростовчан тот самый Ховьер, которого жена не отпустила на ЧМ-2018. Напомним, друзья мексиканского болельщика взяли с собой картонную копию друга и на всех мероприятиях и матчах появляются с ним. Мексиканский болельщик со строгой женой стал настоящей звездой. Он рассказал, что его друзья начали путь на «колоритном» автобусе в Берлине, а затем перебрались в Россию, посетив еще несколько европейских стран.