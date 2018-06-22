Владельцы автомобилей без ОСАГО с 1 сентября будут получать «письма счастья»

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С 1 сентября ГИБДД по договоренности Российским союзом автостраховщиков начнет видеофиксацию автомобилей, владельцы которых не оформили полис обязательного страхования.

Вводится эта технология, начиная с Москвы, и уже с 1 сентября, не оформившие ОСАГО автовладельцы, будут получать «письма счастья». Такую информацию сообщил Евгений Уфимцев, исполнительный директор Российского союза страховщиков (РСС), на семинаре по страхованию для представителей СМИ.

Проверка каждой машины, попавшей в поле зрения видеокамеры, будет проводиться дважды в течение суток, чтобы избежать ошибок при определении нарушителей. После такой проверки владельцам машин без страховки будет выписываться штраф.

Важное уточнение: факт выписки штрафа за отсутствие полиса ОСАГО не убережет от дальнейших штрафов за это же нарушение. На следующие сутки при попадании автомобиля в поле действия камеры ГИБДД штраф будет выписан вновь, если страховка за прошедший промежуток времени не была оформлена.