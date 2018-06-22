В Красноярске ради новой парковки снесли фонтан

Сегодня, 12:35

Возле торгового центра «Красноярье» снесли фонтан. Это сделано для размещения на этом месте автомобильной парковки.

Об этом в социальной сети сообщил активист Егор Фролов. Кроме уничтожения фонтана строители срубили не менее десятка деревьев.

В прошлом году фонтан еще функционировал, но прошедшим летом его окончательно отключили.

Заказчиком обустройства автомобильной парковки выступил сам торговый центр. Ради дополнительных парковочных мест не пожалели фонтана. А фонтанов в Красноярске совсем немного, и если бы этот привести в исправное состояние, то местным жителям это было бы намного важнее нескольких дополнительных автомобилей, стоящих у на площади перед торговым центром. Ведь вокруг фонтана размещались также кафе, и в летнее время это место было популярно у людей.

Возмущенные пользователи соцсетей обратились к городской администрации, но получили ответ, что земля вокруг ТЦ «Красноярье» принадлежит торговому центру, и все происходящее – законно.