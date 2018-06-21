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Специалисты привели в порядок более 10 станций метро Москвы

Сегодня, 22:14

Перед проведением Мундиаля московские власти провели реставрационные работы фасадов 11 станций метро. Об этом сообщил общественности отдела культурного наследия Алексей Емельянов.

На «Павелецкой», «Краснопресненской», «Таганской», «Курской», «Рижской», «Театральной» и других станциях обновили фасады, подсветку, вымыли и отремонтировали стены.

Рабочие также заняты наведением порядка в пешеходных переходах и входных группах на более чем 10 станциях, идут кровельные работы. Эти мероприятия до конца года коснутся еще 14 станций метро.

В скором времени ожидается открытие нескольких новых депо метрополитена.

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