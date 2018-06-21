Сегодня, 19:57

Теперь ростовские пассажиры смогут воспользоваться более удобным графиком движения транспорта.

В Ростове скорректировали движение мультимодального маршрута в Платов. Теперь для пересадки с электрички в автобус есть 5-10 минут. Отмечается, что нововведения согласованы с автобусами, движущимися о направлению №800.

Более того, теперь быстрее будут ходить электрички. Например, со станции Стельмаш путь составит около сорока минут, а дорога от вокзала до Новочеркасска не займет более пятидесяти минут.

Первый месяц работы мультимодального маршрута был проведен в режиме тестирования. Преимуществом перевозок выделяют то, что больше не будет пробок на пути железнодорожного участка.