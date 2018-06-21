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Пешеходная зона для болельщиков ЧМ-2018 появится на Ильинке

Сегодня, 16:52

Зона, где болельщики смогут почувствовать себя в безопасности во время прогулок, появится в центре Москвы.

ЦОДД сообщил, что во время ЧМ-2018 на улице Ильинка появится безопасная пешеходная зона для болельщиков. В сообщении службы указано, что для футбольных фанатов будут проведены мастер-классы, розыгрыши призов и матчи по футболу. Также они отмечают, что звезды футбола проведут автограф-сессии.

В парке удастся посмотреть на Кубок победителя, который специально выставят для демонстрации. Именно поэтому и было принято решение расширить пешеходную зону, ведь организаторы предполагают большое количество желающих посмотреть на это.

Также представители ЦОДД уточнили, что расширение возможно при условии использования парковки. На это время будет введен запрет.

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