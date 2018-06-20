Дорогу на Крымский мост будут открывать новые ворота

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В Крыму занялись разработкой вариантов строительства въездных ворот на полуостров. Ворота планируют построить со стороны, где мост через Керченский пролив примыкает к полуострову.

Главный архитектор Крыма Ирина Соловьёва рассказала, что уже есть наработки по оформлению Крымских ворот, которые дадут въезжающим представление о богатейшей истории места, куда они направляются. Все предложенные к рассмотрению варианты поражают своей красотой и оригинальностью, но окончательно сделать выбор можно будет после обсуждения с местными жителями.

Кроме того, строительству Крымских ворот будет предшествовать разработка администрациями городов АР новых въездных стел в населенные пункты, так как те, которые установлены, потеряли привлекательный вид.