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В Казани из-за футбольного матча ограничат движение автотранспорта

Сегодня, 15:49

Сегодня, 20 июня, в связи с проведением в Казани очередного матча чемпионата мира по футболу (будут играть Иран и Испания) автовладельцам придется учитывать, что ГИБДД ограничивает движение по дорогам вблизи со стадионом «Казань-арена».

По улицам Сибгата Хакима, Гаврилова, Чистопольской, Арбузова можно будет проехать, только имея специальный пропуск, который выдается в мэрии г. Казани. Это ограничение будет действовать с 17.00 20 июня по 1.00 21 июня. В это время здесь можно будет двигаться только пешком или на велосипеде.

После окончания матча будет дополнительно задействовано большое количество транспорта: 400 автобусов, 20 трамваев (в Казани они трехсекционные), 29 троллейбусов. Также будет продлено на 3 часа время работы городского транспорта, маршруты которого проходят мимо «Казань-арены».

Напомним, что сегодняшний матч – это вторая игра ЧМ-2018 в Казани. Еще будут матчи (и будут перекрываться дороги) 24, 27 июня, а также 6 июля.

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