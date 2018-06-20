Движение автомобилей в Хамовниках в связи с проведением футбольного матча ограничено

Сегодня, 15:05

Московская Госавтоинспекция сообщает, что из-за футбольного матча между Португалией и Марокко сегодня, 20 июня, будет частично перекрыто автомобильное движение по следующим улицам: улица Доватора, улица Ефремова, Проектируемый проезд №2309, улица 10-летия Октября, 3-я Фрунзенская улица.

Эти улицы будут перекрываться для движения атотранспорта также и во время проведения следующих футбольных матчей на стадионе «Лужники» - 19-20, 25-26, 30 июня и 1, 10-11, 14-15 июля. В эти дни здесь можно будет двигаться только пешком.

Движение машин по некоторым улицам будет допускаться только по специальным пропускам, которые придется получать в префектуре.

Автомобильное движение по улице Лужники и Лужнецкой набережной закрыто на все время проведения чемпионата мира по футболу.

Кроме того, 20 июня изменяется работа Московского метрополитена. Станции «Спортивная» (южный вестибюль), «Воробьевы горы» (северный вестибюль) и «Лужники» перед матчем будут работать только на выход, а после матча – только на вход.

Все эти ограничения в движении автотранспорта придется стоически переносить, так как такое событие, как футбольный чемпионат мира, случается очень нечасто. Ведь такие проблемы - не только в Москве. Вот из-за матчей в Самаре ограничивается движение большегрузного автотранспорта по федеральной трассе М-5. Ограничения будут действовать также за день и в день проведения футбольного матча.