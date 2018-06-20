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Крымский мост с момента открытия пропустил пол миллиона машина

Сегодня, 13:11

Рекордный афтотрафик показал важность соединения России и полуострова.

Крымский мост с момента открытия пропустил пол миллиона машина. Об этом сообщили в профильном Министерстве транспорта. Поток транспортных средств стал результатом старта курортно-отпускного периода у россиян. Отдохнуть у моря, теперь вовсе не проблема для жителей России.

«С момента открытия движения по новой автодороге по Крымскому мосту проехали более 508 тыс. транспортных средств в обе стороны, в том числе около 4,9 тыс. рейсовых и заказных автобусов», – сообщили в ведомстве.

Крымский мост был отличным проектом, в который многие не верили. Осуществить его смогли инженеры быстро и качественно. На данный момент, этот «шедевр» дарит возможность быстрого и качественного путешествия. Все, кому удалось попасть на легендарный мост, полностью удовлетворены качеством выполненных работ. За процессом строительства моста наблюдали не только россияне, но и заграницей.

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