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В UTair оформление сверхнормативного багажа теперь «влетит в копеечку»

Сегодня, 12:58

Как сообщили представители авиакомпании, было принято решение поднять размер штрафа от 500 до 1,5 тыс. рублей. Авиакомпания рекомендует оплатить багаж заранее при помощи специального приложения или на сайте компании.

Такие изменения, по словам пресс-службы авиакомпании, решили внести для повышения ответственности пассажиров к правилам. Теперь же в UTair оформление сверхнормативного багажа теперь «влетит в копеечку» вместо 500 рублей пассажиру придется заплатить почти полторы тысячи.

Как и во многих авиакомпаниях,в UTair предусмотрена ручная кладь весом 10 кг, габаритами не более 55*40*20. Регистрируясь на рейс, пассажиру придется заплатить от 2,5 тыс. рублей. За посадку с багажом сверх нормы придется отдать 1499 рублей. Итого, по расчетам компании, общая стоимость составит почти 4000 рублей.

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