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В Смоленске образовалась огромная пробка в Промышленном районе

Сегодня, 19:23

Ремонтники стали причиной паралича огромного участка.

В Смоленске образовалась огромная пробка. Дорожный затор создаёт неудобства водителям в Промышленном районе. Автолюбители жалуются в социальных сетях, что на дорогах в данной части города всё очень плохо. Проезд стоит в обе стороны. Автомобилей на магистралях скопилось огромное количество. При этом непонятно, когда же это всё закончится.

Люди стоят часами в пробках. У некоторых водителей при этом сдают нервы. Кто-то относится к произошедшему спокойно и просто дожидается своей очереди выехать из плотного трафика. Автомобилисты признают, что такого не видели в Смоленске уже достаточно давно. Как известно, движение встало сразу на нескольких улицах. Очевидцы утверждают, что наибольшие проблемы со свободным проездом на улицах Индустриальной и 25 Сентября.

Многие гадают, что же послужило причиной столь масштабного транспортного коллапса. Объяснение достаточно простое. Оказалось, что на перекрестке улиц 25 Сентября и Шевченко осуществляются ремонтные работы. В этой связи здесь, а также на подъездах к данному участку, перекрыто движение. Теплосети делают сотрудники ПАО «Квадра». На предприятии уже предупредили, что проезд будет закрыт по 30 июня включительно. Эта новость была встречена водителями крайне негативно. Также известно, что в указанный период отменяется движение трамвая, следующего по маршруту №1.

Ранее мы писали, что в Новосибирске образовалась огромная пробка. Причиной тому послужила поломка светофора. Очевидцы утверждают, что средняя скорость движения в транспортном потоке составляет 7 километров в час.

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