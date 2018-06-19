Сегодня, 19:14

Ситуация с жалобами горожан накалена, и чиновники могут лишиться своих кресел.

Сегодня, 19 июня, Игорь Греков рассказал областному Министерству транспорта Рязани о проблемах, с которыми сталкивается население. Люди жалуются, что ремонтные работы на Солотчинском шоссе принесли много неудобств автомобилистам, которые простояли в пробках.

«Мне было неприятно сидеть в горящей от жары машине с двумя детьми, ради того, что власть решила провести ремонт дороги. Почему нам так не везет на этом мосту, его невозможно объехать или обойти…», - сообщила расстроенная гражданка Грекову.

Исходя из этого опыта, Греков поручил «ежеминутно» следить за ремонтом дорог и пробками в Рязани. Для этого стоит в сроки проводить все запланированные виды работ и вести учет проделанной работе. Важным шагом станет предупреждение водителей через интернет-порталы и социальные сети о возможных перекрытиях дороги и остановке движения.