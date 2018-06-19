Ситуация с жалобами горожан накалена, и чиновники могут лишиться своих кресел.
Сегодня, 19 июня, Игорь Греков рассказал областному Министерству транспорта Рязани о проблемах, с которыми сталкивается население. Люди жалуются, что ремонтные работы на Солотчинском шоссе принесли много неудобств автомобилистам, которые простояли в пробках.
Исходя из этого опыта, Греков поручил «ежеминутно» следить за ремонтом дорог и пробками в Рязани. Для этого стоит в сроки проводить все запланированные виды работ и вести учет проделанной работе. Важным шагом станет предупреждение водителей через интернет-порталы и социальные сети о возможных перекрытиях дороги и остановке движения.