В аэропорт Внуково запустили двухэтажные аэроэкспрессы

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Их запустили для создания большей пропускной способности.

В сообщении указывается, что двухэтажные швейцарские аэроэкспрессы Stadler запустили между территориями аэропорта Внуково и Киевского вокзала. Таким образом, в аэропорт теперь будут ходить только такие составы. Поезд уже прошёл все необходимые испытательные мероприятия для получения сертификатов. Ранее Stadler находился в депо, из которого ездил только на территорию полигона для испытаний.

После того, как двухэтажные аэроэкспрессы ввели в эксплуатацию, они начали обеспечивать пассажирам условия повышенной комфортности. Кроме того, такая мера обеспечит и пропускную способность. Всего «Аэроэкспресс» использует 11 составов, которые работают на домодедовском и внуковском направлениях.