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В Новосибирске из-за неработающего светофора образовалась пробка

Сегодня, 12:18

Как сообщают в монтажно-эксплуатационном учреждении, там ведутся ремонтные работы. К вечеру все должно нормализоваться.

В Новосибирске негодуют водители – пробка, которая образовалась, настолько огромная, что скорость движения не более 7 км/ч. Вся проблема из-за неработающего светофора, который ремонтники отключили сегодня днем. Дорога водителей и так была затруднена, потому что не работает и переезд на улице Дзержинского. А пробка собралась на перекрестке улиц Большевистской и Добролюбова.

На прошлой неделе уже здесь отключали светофор, но вскоре все включили. СМЭУ обещает рабочий светофор к пяти часам вечера.

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