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В Ташкенте кольцевая дорога заинтересовала иностранцев

Сегодня, 12:06

Руководство компании «Узбекские железные дороги» занимается поиском поставщика новых вагонов метро. Такая информация проявилась сегодня, 19 июня, в ходе выступления заместителя председателя правления железнодорожной компании Акмала Камалова.

Руководство «Узбекских железных дорог» серьезное внимание уделяет модернизации подвижного состава ташкентской подземки. Такие меры предпринимаются для повышения качества перевозки пассажиров и обеспечения их безопасности. Зарубежные компании проявили высокий интерес к замене поездов метро в Ташкенте. Кольцевая дорога, в частности, заинтересовала иностранцев.

Для реализации задуманного проекта создана специальная рабочая группа при УЖД, которая занимается отбором предложений и проверкой качества предлагаемых вагонов. Напомним, что в Ташкенте строится кольцевая линия метрополитена, которая разгрузит городские развязки и другие виды городского транспорта. Новые вагоны будут запущены по  кольцевой дороге, а впоследствии ими заменят весь подвижной состав.

На одном из ташкентских заводов также ведутся работы по созданию вагонов собственного производства, которые будут иметь повышенную комфортность и передовые технические характеристики. Проект строительства кольцевой линии метро Ташкента рассчитан на 2017−2021 годы. Новая линия метро будет состоять из 35 станций, а её протяженность составит 52,1 км. Планируется, что средняя скорость движения составит 60 км.

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