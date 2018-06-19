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В Кемерове запретили передвижение на мотоциклах ночью

Сегодня, 11:15

Запрет на передвижение транспорта будет действовать с десяти часов вечера до восьми утра.

Это связано с тем, что шумные мотоциклисты мешают спать жителям города. Власти Кемерова запретили мотоциклистам ездить в ночное время суток из-за того, что некоторый вид транспорта очень шумный. Жители домов, которые расположены вблизи крупных трасс, жалуются на то, что при открытых окнах невозможно уснуть.

Однако данный запрет коснется не всех улиц Кемерова. Мотоциклисты не смогут осуществлять передвижение на мотоциклах ночью по Новградской, Весенней, Николая Островского, Кирово и по проспекту Советский. До конца июня администрация установит необходимые знаки.

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